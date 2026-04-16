開催：2026.4.16 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 2 - 0 [ナショナルズ] MLBの試合が16日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとナショナルズが対戦した。 パイレーツの先発投手はメイソン・モンゴメリー、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。 1回裏、5番 マルセル・オズナ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレ&