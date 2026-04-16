タイで開催中のサッカーのAFC U20（20歳以下）女子アジアカップ2026の準決勝で、日本が中国に2-0で勝利し、決勝に進出した。15日に行われた試合で、日本は開始5分に板村真央のゴールで先制すると、25分には福島望愛が直接フリーキックを決めリードを広げる。その後もたびたびチャンスを迎えるが、中国のゴールキーパー・劉晨（リウ・チェン）の好セーブに阻まれ追加点は奪えず。終盤には危ない場面もあったがゴールは許さず、決勝