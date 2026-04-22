講談社の付録、ついに“洗浄トイレ”にまで到達しました。2026年4月23日、講談社は「げんきリアルMOOKシリーズ」の新作として、「開く！ホンモノそっくり！リアルサウンド洗浄トイレ」を発売します。価格は1980円（税込）で、洗浄トイレのリアルな音や操作が楽しめる付録つきです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】リアルな見た目と操作感が人気の「げんきリアルMOOKシリーズ」。過去には銀行ATM、ふみき