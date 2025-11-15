伊藤園レディス初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞ この大会に過去11回出場し、4度のトップ5入りを果たしている青木瀬令奈が、6バーディ・1ボギーの「67」で回り、5アンダー・7位タイの好発進を決めた。【写真】大ギャラリーを引き連れた原英莉花組「グリーンがやわらかいので、チャンスにはある程度つけられました。その分、伸ばし合いになると思っていたので、目標は5つぐらいと思