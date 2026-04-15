とちぎテレビ 犯罪や非行をした人の社会復帰を支援する下野市のボランティア団体が結成から２０周年を迎え、１５日、記念式典が開かれました。 記念式典を開いたのは、下野市更生保護女性会です。この団体は、施設訪問などを通して犯罪や非行から立ち直る人たちを支援していて、今年結成から２０周年を迎えました。現在１４５人の会員が活動しています。 式典には、女性会の小谷野美佐子会長や下野市の坂村哲也市長など