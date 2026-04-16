レアル・マドリードを率いるアルバロ・アルベロア監督がチャンピオンズリーグ（CL）敗退に悔しさを滲ませた。15日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。CLノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが15日に行われ、レアル・マドリードはバイエルンと対戦。本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でのファーストレグを落とした中で迎えた一戦は、開始40秒足らずでアルダ・ギュレルが先制点をもたらし、その後もギュレ