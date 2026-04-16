故金日成主席の生誕記念日の15日に同氏と故金正日総書記の遺体が安置されている錦ス山太陽宮殿を訪れた朝鮮労働党の幹部ら＝平壌（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは16日、故金日成主席の生誕記念日の15日に軍部隊の砲撃訓練が行われたと報じた。部隊ごとに砲撃の手腕を競い合う形式で、金正恩朝鮮労働党総書記が視察した。正恩氏は、同様の訓練を活発化させるべきだと述べ、参加した将校や兵と記念写真を撮影した。