全日本菓子協会によると、2025年における菓子類の小売金額は、前年比5.7％増の4兆996億円となり、4兆円を突破した。総生産数量は約197万トンと、前年比0.8％の微減にとどまったが、メーカー各社による価格改定（値上げ）に伴い、市場価格が押し上げられた。特にカカオ価格の高騰に見舞われたチョコレートは、数量ベースで9％減少したものの、小売金額では約13％増えた。ホンダの屋台骨が戦略見直しで揺らぐ…ソニーとのEVも販売