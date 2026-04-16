よく「中東の戦争で国際原油価格が上がった」と話す。しかし国際原油価格が現実を十分に反映していないならばどうだろうか。主要外信が原油をめぐる複雑な取引構造が「オイルショック」の警告灯をくもらせていると指摘した。ウォール・ストリート・ジャーナルは14日、最近国際原油取引市場で現物原油価格が先物原油価格より圧倒的に高い異例の現象が目立つと分析した。実際に引き渡しまで10〜30日を控えた北海産ブレント原油の現物