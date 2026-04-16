アメリカとイランによる一時停戦の期限が21日に迫る中、両国が2週間の延長を検討していることが明らかになりました。【映像】攻撃を受けたレバノンの様子イランメディアは15日、仲介のキーマンとされるパキスタン軍のトップら代表団が、テヘランに到着したと伝えました。アメリカからの新しいメッセージを伝達し、次回の協議の日程を調整するためだとしています。アメリカとイランの一時停戦の期限は21日までですが、両国が2