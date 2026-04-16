現地４月14日、15日に、チャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝第２レグが各地開催。ベスト４進出クラブが決まった。14日には前回王者のパリ・サンジェルマンと遠藤航が所属するリバプールが対戦。第１レグを２−０で制していた前者が再び２−０で勝利した。一方、スペイン勢同士の対戦となったアトレティコ・マドリー対バルセロナは、アトレティコが１−２で敗れるも、アグリゲートスコア３−２で上回った。15日にはプレミアリ