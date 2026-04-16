「どこも優勝ありえる」「バランス良いな」CLセミファイナルの対戦カード決定にファン大注目！「バイエルンとパリは事実上の決勝戦だ」
現地４月14日、15日に、チャンピオンズリーグ(CL)の準々決勝第２レグが各地開催。ベスト４進出クラブが決まった。
14日には前回王者のパリ・サンジェルマンと遠藤航が所属するリバプールが対戦。第１レグを２−０で制していた前者が再び２−０で勝利した。一方、スペイン勢同士の対戦となったアトレティコ・マドリー対バルセロナは、アトレティコが１−２で敗れるも、アグリゲートスコア３−２で上回った。
15日にはプレミアリーグ首位を走るアーセナルが守田英正を擁するスポルティングと激突。０−０で引き分けるも、２戦合計１−０で勝利。また伊藤洋輝が所属するバイエルン対レアル・マドリーの優勝候補対決は４−３で前者が勝利し、アグリゲートスコア６−４で撃ち合いを制した。
この結果、ベスト４進出クラブは、パリSG、アトレティコ、アーセナル、バイエルンに決定。対戦カードはバイエルン対パリSG、アーセナル対アトレティコとなった。
これにはSNS上で「バイエルンとパリは事実上の決勝戦だ」「どこも優勝ありえる」「バランス良いな」「興味深い組み合わせになったな」「アトレティコの優勝みたいな―」「面白いことになってきた」「パリだろうな」「各リーグから４チーム出揃った」「見てたらバイエルン強いな」「アーセナル一択」といった声があがっている。
準決勝第１レグは４月28日と29日、第２レグが５月５日と６日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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14日には前回王者のパリ・サンジェルマンと遠藤航が所属するリバプールが対戦。第１レグを２−０で制していた前者が再び２−０で勝利した。一方、スペイン勢同士の対戦となったアトレティコ・マドリー対バルセロナは、アトレティコが１−２で敗れるも、アグリゲートスコア３−２で上回った。
この結果、ベスト４進出クラブは、パリSG、アトレティコ、アーセナル、バイエルンに決定。対戦カードはバイエルン対パリSG、アーセナル対アトレティコとなった。
これにはSNS上で「バイエルンとパリは事実上の決勝戦だ」「どこも優勝ありえる」「バランス良いな」「興味深い組み合わせになったな」「アトレティコの優勝みたいな―」「面白いことになってきた」「パリだろうな」「各リーグから４チーム出揃った」「見てたらバイエルン強いな」「アーセナル一択」といった声があがっている。
準決勝第１レグは４月28日と29日、第２レグが５月５日と６日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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