「日」の字の自動車道ネットワーク最後の区間「仙台東道路」国土交通省 東北地方整備局が2026年度の予算概要を発表。そのなかで、計画段階評価を進めるための「概略ルート・構造の検討」を行う区間として「仙台東道路」を挙げています。【これマジかよ…！】仙台ど真ん中貫通「仙台東道路」のルート（地図／画像）この仙台東道路は、仙台駅付近を貫くとみられる都市型の自動車道の構想です。仙台都市圏には、中心部から「日