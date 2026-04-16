夫が妻に買ったケーキには「別な女」の名前が入っていた…という投稿がThreadsで話題に。記念日のまさかのハプニングを爪楊枝で“解決”した妻に「すごい」「天才」などの声が寄せられました。【写真】妻のアイデアで問題解決！？MAMI（＠avenirmami）さんの名前は「まみ」なのに、夫が買ってきたケーキのプレートに書かれていたのは「あみ」。思わず「別な女じゃん」とツッコみます。お店に一緒に行った際に、夫が予約を担当。そ