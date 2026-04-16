2027年春の全面利用開始に向け、リニューアルが進む新潟駅。万代口東側には新たな駐輪場がオープンした。日々進化する新潟駅で利便性の向上が期待される。 ■万代口東側に新たな駐輪場オープン「駅に近く利用しやすい」 4月1日に『ペデストリアンデッキ』の供用が始まった新潟駅。 その2日後にオープンしたのは、1050台の自転車を停められる駐輪場。新潟駅の万代口から東側に位置する。 新潟駅