NHK BS／BSP4Kにて高橋一生主演ドラマ『この味もまたいつか恋しくなる』が秋以降に放送されることが発表された。 参考：堀田真由と寛一郎が不穏な雰囲気を放つ兄弟に『泉京香は黙らない』キャラビジュアル公開 本作は、燃え殻の同名エッセイを映像化するもの。口にした料理や酒をきっかけに、ふと思い出すかつての日々や人との記憶をつづった作品で、脚本はNHKドラマ『探偵ロマンス』『コトコト～おいしい心と出会う