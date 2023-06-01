経済産業省は１５日、次世代の地熱発電技術の開発事業に対し、２０３０年度までに総額１１０２億円の費用を補助する方針を決めた。大手電力などの事業者を想定して６月以降に公募を始め、３０年代早期の運転開始を目指す。脱炭素技術を後押しする「グリーンイノベーション（ＧＩ）基金」を活用し、実用化に向けた適地の調査や設計費用、試験井戸の掘削費用などに充ててもらう。高温の地層に巡らせたパイプで水を循環させ、発生