BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[アレクサンデル ブロクス] 0 - 2 [ベン シェルトン] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第3日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子シングルス2回戦で、アレクサンデル ブロクスと第2シードのベン シェルトンが対戦した。 第1セットはベン シェルトンが6-4で先