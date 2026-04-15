4月15日、大井競馬場で東京スプリント（Jpn3・4歳上・ダ1200m）が行われ、戸崎圭太騎乗のドラゴンウェルズ（牡4・栗東・藤原英昭）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は4679人で前年比89.1%（5249人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【東京スプリント】戸崎「行くことだけを考えた」ドラゴンウェルズ鮮やか逃げ切りV戸崎ドラゴンウェルズが勝利東京スプリント・ドラゴンウェルズと戸崎圭太騎手 (C)東京シティ競馬●東京