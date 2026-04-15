１５日、中国国家大劇院を見学する彭麗媛夫人（中央右）とゴー・フオン・リー夫人（同左）。（北京＝新華社記者／丁海濤）【新華社北京4月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席の彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は15日午前、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席に同行したゴー・フオン・リー夫人と中国国家大劇院を見学した。１５日、中国国家大劇院を見学する彭麗