元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔さん、オリックスでプレーしたＴー岡田氏を招き、打撃理論や使用するバットについて語った。日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏のバットに話が及ぶと、古田氏は「ホンマかウソか知らんけど、（現役中）最初から最後までバットも変えなかったって」と驚きの