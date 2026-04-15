人気の美容インフルエンサーで、YouTubeチャンネル登録者数2万人の『きららちゃん』の動画が物議を醸している。「この日は、『小悪魔ageha』専属モデル『なつき』さんと仙台の日帰り旅を終え、新幹線の最上級車両『グランクラス』の車内で、ファンから寄せられた恋愛相談に答える企画をおこないました。『質問コーナ〜！』と、カメラに向かってひとこと。指笛を吹こうとする軽いノリで、『男女の友情は成立すると思いますか？』