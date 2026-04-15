１５日、トー・ラム氏夫妻（左側）に別れのあいさつをする習近平氏夫妻。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京4月15日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は15日午後、国賓として訪中したベトナムのトー・ラム共産党書記長・国家主席とゴー・フオン・リー夫人に北京の人民大会堂で別れのあいさつをした。