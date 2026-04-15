4月9日、長岡市で発見された遺体について、司法解剖の結果、十日町市に住む女子中学生のものとわかりました。女子中学生は1月下旬から行方がわからなくなっていて警察が捜索を続けていました。行方不明となっていたのは、十日町市に住む当時中学3年生の樋口まりんさんです。警察によりますと、樋口さんはことし1月26日の夜に、スマートフォンや財布などの貴重品を自宅に残したまま行方がわからなくなり、保護者が110番通報。