鹿児島県の阿久根市沖から引き揚げられた旧海軍の戦闘機「紫電改」から、数百発にのぼるとみられる砲弾が見つかりました。 砲弾が見つかったのは、引き揚げられた旧海軍の戦闘機「紫電改」です。 「紫電改」で米軍機と交戦 戦死した林喜重大尉 「紫電改」は太平洋戦争末期、第一国分基地から出撃。米軍機と交戦し、阿久根市沖に不時着。林喜重大尉が戦死しました。 地元のNPO法人などにより、今月8日に海から引き揚げられ、