スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送では、買い物依存や知人への過剰な金銭援助に悩む女性からの相談に、江原が“愛の電池”という言葉を用いて温かなアドバイスを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は、買い物依存症のようです。通信販売やお店に行っても余計な