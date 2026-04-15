県内全域の警察署長が出席する会議が開かれ、うそ電話詐欺の被害防止など今年度の重要方針が示されました。今年度初めてとなる警察署長会議が開かれ、県警の秋本泰志本部長は、人材確保やうそ電話詐欺の被害防止など6つの重要項目を示しました。県警 秋本 泰志本部長「県警内部における役割分担の見直しなど、組織の構造及び運用のより抜本的な改革や優秀な人材の安定的な確保について緊急かつ継続的な対策を講じる必要があります