防府天満宮の大石段に花の鉢植えを並べて文字を描く「花回廊」。ことしも、地元の人たちの手で設置作業が行われました。作業には地元の団体や企業に所属するおよそ50人が参加し、ビオラ、ベゴニアなど5種類・およそ570鉢を防府天満宮の大石段に並べていきました。「花回廊」は、ゴールデンウィーク期間中の観光客を増やそうと市や商工会議所などが行っているもので、ことしで14回目です。ことしのデザインを手掛けたの