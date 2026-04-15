アメリカ軍の空母艦載機部隊は2025年9月、地元が強く反発する中激しい騒音をともなうFCLP ＝陸上模擬着艦訓練を岩国基地で実施しました。この訓練は例年5月に実施されることから県や岩国市は15日、二度とFCLPを岩国基地で実施しないよう防衛省に要請しました。FCLPは空母艦載機のパイロットが、空母の出港を前に陸上の滑走路を空母に見立ててタッチアンドゴーを繰り返す訓練です。激しい騒音を伴うため通常は岩国基地からお