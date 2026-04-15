アメリカ軍の空母艦載機部隊は2025年9月、地元が強く反発する中激しい騒音をともなうFCLP ＝陸上模擬着艦訓練を岩国基地で実施しました。この訓練は例年5月に実施されることから県や岩国市は15日、二度とFCLPを岩国基地で実施しないよう防衛省に要請しました。



FCLPは空母艦載機のパイロットが、空母の出港を前に陸上の滑走路を空母に見立ててタッチアンドゴーを繰り返す訓練です。





激しい騒音を伴うため通常は岩国基地からおよそ1400キロ離れた小笠原諸島の硫黄島で行われますが、アメリカ軍は2025年9月、火山の噴火の影響で硫黄島が使用できないとして岩国基地で25年ぶりにFCLPを実施しました。岩国市など地元自治体は「激しい騒音を伴うFCLPの岩国基地での実施は容認できない」とのスタンスです。例年5月には硫黄島でFCLPが実施されることから岩国市の福田市長らは15日小泉、小泉進次郎防衛大臣と面会し、二度と岩国基地でFCLPを実施しないようアメリカ側に求めることを要請しました。小泉防衛相「防衛省としては、岩国飛行場周辺における騒音軽減は重要な課題であると認識しており、地元の皆様の負担が軽減されるよう、恒久的な施設が完成するまでの間は、 FCLPを硫黄島で着実に実施するよう、 引き続きアメリカ側へ求めてまいります」小泉防衛相は、3月、硫黄島での慰霊祭に出席、「滑走路地区は利用可能で現時点では自衛隊の活動に大きな影響が出ている状況ではない」「噴火活動も継続している状況にない」などと述べています。また鹿児島県馬毛島に建設中の施設については、2025年12月に管制塔が完成、現在は滑走路の舗装工事などを進めていてFCLPの開始に向け最低限必要な施設は完成させるとしています。申し入れを終え福田市長は、「硫黄島施設の復旧は順調に進んでいて FCLPは実施可能と受け止めた」などと話しています。