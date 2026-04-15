「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート酒田東高校・競技かるた部同好会から部活動へ目指すは全国の舞台・近江神宮！（山形） 同好会から部活動へ。団体戦で全国の舞台を目指す酒田東高校・競技かるた部を紹介します。