今年2月に就任した岡山県津山市の光井聡市長が初めての定例会見を開き、市民1人当たり現金5,000円を給付する物価高対策事業などを公表しました。 【写真を見る】2月に就任した津山市の光井聡市長が初会見市民1人当たり現金5,000円を給付する物価高対策事業などを公表【岡山】 「ここに住んでよかったとだれもが心から思える町に」 光井聡市長は会見の冒頭で今後の市政運営への抱負を述べました。 （光井聡津山市長）「職員