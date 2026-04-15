ＪＲＡは４月１５日、２２年のシンザン記念・Ｇ３を勝ったマテンロウオリオン（牡７歳、栗東・昆貢厩舎、父ダイワメジャー）が同日付けで競走馬登録を抹消したと発表した。今後は阪神競馬場で乗馬になる予定。同馬は２１年１２月にデビュー。２戦目の万両賞（１勝クラス）で初勝利を挙げると、翌年のシンザン記念で重賞勝ちを収めた。さらにＮＨＫマイルＣでは、ダノンスコーピオンの２着とマイル路線で活躍した。シンザン記念