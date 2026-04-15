●今月は半月で 平年の4月1か月ぶんに匹敵する雨量●去年秋からの渇水は解消 ダムの水は十分潤う●あす16日(木)は日ざし十分の陽気で“夏日”の所も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう15日(水)の県内は、日中にかけて雨が降ったり止んだり…時々雨脚が強まるタイミングもありましたが、夕方になり、ようやく雨雲は県内から抜けていきました。また、今月は度々のまとまった雨により、ひと月の半分が終わったところで、すでに平年の4