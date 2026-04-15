●今月は半月で 平年の4月1か月ぶんに匹敵する雨量

●去年秋からの渇水は解消 ダムの水は十分潤う

●あす16日(木)は日ざし十分の陽気で“夏日”の所も

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きょう15日(水)の県内は、日中にかけて雨が降ったり止んだり…時々雨脚が強まるタイミングもありましたが、夕方になり、ようやく雨雲は県内から抜けていきました。

また、今月は度々のまとまった雨により、ひと月の半分が終わったところで、すでに平年の4月1か月ぶんに匹敵する雨量となっている所が多くなっています。去年の秋から冬の間は雨が少なく、渇水が心配された所もありましたが、春からハイペースで雨を積み重ねたことで、今はダムの水も十分に潤いました。ダムの取水制限などの渇水対策も、現在はすべて解除されています。





一気に渇水が解消するほど4月前半は雨が多かった、というところですが、あす16日(木)、4月後半のスタートは日ざしタップリに恵まれそうです。

天気をぐずつかせた低気圧が東に離れていき、県内は北から高気圧に覆われ、安定した晴天。日本海側は海風が入ることで最高気温20度に届かない所もありますが、内陸や瀬戸内側ほど、日ざしとともに少々汗ばむ暑さで、場所によっては25度に届く夏日の可能性もあります。



ダムの水は十分潤いましたが、私たちの体はこまめに水分補給で喉を潤すなど、暑さ対策を心がけて、お過ごし頂けたらと思います。





あす16日(木)朝は日本海沿岸中心に雲が残る所がありますが、日中はみるみる青空が復活して、午後は快晴の時間も多い見込みです。日ざしとともに日中は順調に気温上昇…一部で25度以上の夏日になるなど、少し汗ばむ陽気の所も多くなりそうですが、北部では海風の影響で20度に届かない所があるでしょう。





ヒノキ花粉のシーズンも終盤ですが、あす16日(木)は天気回復とともに、やや多くの花粉が飛ぶ可能性があります。





日本の南で大型で非常に強い勢力の台風4号は、次第に東寄りに進路を変え、今週末にかけて日本の東に進む見込みです。





あさって17日(金)から土曜日は、これまでお伝えしていた見通しから少し変化が…大きな天気の崩れまではなさそうな雰囲気となり、金曜日のうちは、まだ時々晴れ間。土曜日は曇りがちの空ですが、雨は降ってもにわか雨程度となりそうです。日曜日は晴天が戻り、再び夏日の可能性がある、汗ばむ陽気となるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

