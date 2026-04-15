2025年に公開されたドキュメンタリー映画『女性の休日』をきっかけに、「女性の休日PROJECT」が誕生。3月5日には、NewsPicks for WEとFRaUが共同で「女性の休日WEEK」の幕開けを飾るイベント「浜田敬子さん、鳥飼茜さん、能條桃子さんと『女性の休日』しませんか？日本をアイスランドに近づけるための大ブレスト会議」を開催した。本記事では、トークセッション2に登壇した漫画家・鳥飼茜さんのセッションの様子を前後編にわたって