清々しく走り回れるアクセルレスポンスルノー 5 E-テックと同様に、トゥインゴはシングルモーターの前輪駆動。その駆動用モーターは専用品で、最高出力81ps、最大トルク17.8kg-mと控えめ。最高速度は130km/hに届くそうだが、今回は高速道路を走れなかった。【画像】多くの人を喜ばせるEV登場ルノー・トゥインゴ E-テック競合の電動コンパクトは？全143枚とはいえ、車重は5 E-テックより約250kg近く軽い1200kg。0-100km/h加速