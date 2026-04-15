街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、山奥にあるにもかかわらず、営業日には行列が絶えないラーメン店を取材しました。 ©ABCテレビ 奈良県・吉野町、近鉄吉野駅から車で10分、細い山道を進んだ先に突然現れるのが「ラーメン河」です。営業時間は午前10時から正午までのたった2時間で、しかも年間およそ150日しか営業しません。