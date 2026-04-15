アメリカ連邦通信委員会(FCC)の公衆安全・国土安全保障局は、国家安全保障や国民の安全に容認できないリスクをもたらすとしてアメリカ国外で製造されたルーターを対象機器リスト(カバードリスト)に追加したと2026年3月に発表しました。しかし、規制開始から半月足らずで、FCCがアメリカの通信機器メーカーであるNetgearに対して「アメリカ以外で製造された製品の販売許可」を出した一方、許可の理由を説明しなかったことから、疑問