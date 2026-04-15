データ会社・Omdiaの分析で、世界のオンライン広告市場は特にSNS中心となっており、特に収益を上げているのはFacebookであることがわかりました。その後にInstagram、YouTube、TikTokが続き、この4つのプラットフォームでSNS広告収入の90％を占めているそうです。Research Keynote: Smarter Screen, Smarter Ads- The New Era of Advertising | StreamTV Show Europehttps://europe.streamtvshow.com/event/streamtv-europe/sessio