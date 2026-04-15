ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、ALD1）が、デビュー後初となるファンコンサートツアーへの期待感を高めた。4月15日、ALPHA DRIVE ONEの公式SNSを通じて「2026 ALPHA DRIVE ONE FAN-CON TOUR [STAR ROAD] in INCHEON」のメインポスターが公開された。【注目】ALD1キム・ゴヌ、活動休止…「不適切発言」を反省公開されたポスターには、本格的な旅を前にした「旅行者」に変身したメンバーの姿が収められており、ファンのとき