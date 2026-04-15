利便性進化の最安モデルとは？2026年3月26日、ホンダはクロスオーバーSUV「ZR-V」の一部改良モデルを発表し、翌27日に発売しました。今回の一部改良では、パワートレインがスポーティで力強い走行性能と環境性能を両立する2モーターハイブリッドシステム「e：HEV」に統一されたことが主な特徴です。なかでも最も安価なエントリーモデルは一体どのような仕様なのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”ホンダ新