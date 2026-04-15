何気ない1枚の写真のはずが、よく見るとどこかおかしい……。そんな『証拠写真』がSNS上に投稿され、21万表示を突破する大騒ぎになっています。「ここにいたのかー！！」「首痛くないんでしょうか」といった困惑と笑いの声が相次ぎました。 【写真：床でくつろいでいた猫の『シルエット』が……まるで『未確認生物』のような瞬間】 ふつうに見える、でも何かが変 Xアカウント「リキペペ（@eriki1783）」さんが投稿し