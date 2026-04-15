何気ない1枚の写真のはずが、よく見るとどこかおかしい……。そんな『証拠写真』がSNS上に投稿され、21万表示を突破する大騒ぎになっています。「ここにいたのかー！！」「首痛くないんでしょうか」といった困惑と笑いの声が相次ぎました。

【写真：床でくつろいでいた猫の『シルエット』が……まるで『未確認生物』のような瞬間】

ふつうに見える、でも何かが変

Xアカウント「リキペペ（@eriki1783）」さんが投稿したのは、猫・イサムさんの1枚の写真。顔をぺたーっと床につけ、リラックスした様子で寝そべる姿は、一見するとごく普通の猫の昼寝風景。

おしりのあたりは丸まっていて、一見するとただ床でくつろぐ猫そのもの。ところが全体を見ると、そのシルエットはどこか見慣れません。

伝説の生物がここにいた？

頭部がすっと伸び、胴体の方はぷっくりと膨らんでいます。この独特のシルエット、何かに似ている……「うん、間違いなくツチノコ」と投稿主さん。そう言われると、もうツチノコにしか見えません。

ツチノコといえば、日本各地で目撃談が語られる謎の生き物のことです。丸みのある胴体と細めの頭部が特徴とされており、イサムさんの姿はまさにそのイメージにぴったり。

コメント欄には新種が続々と

投稿を見たユーザーからは驚きの声とともに、「ニャチノコ」「ツチネコ」といった新種命名コメントまで登場し大盛り上がり。イサムさん本人は知る由もなく、きっと今日もツチノコスタイルで気持ちよく寝ていることでしょう。

Xアカウント「リキペペ」では、イサムさんをはじめとするペットたちの日常が公開されています。自由自在に変形してしまう猫ですが、また未確認生物に扮した姿を見せてくれるのでしょうか？

写真・動画提供：Xアカウント「リキペペ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。