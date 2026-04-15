9人組グローバルグループ＆TEAMが15日、都内で、3rdEP SHOWCASE「We on Fire」を開催した。同EP収録の「We on Fire」「Bewitched」「ホットライン」などを披露した。楽曲「ホットライン」について聞かれ、TAKI（20）が「サッカーの信頼関係からとったタイトル」と回答。司会の「サッカーと言えば…」の振りに会場が大きく沸いた。メンバーのK（28）はサッカーアニメの実写版映画「ブルーロック」に追加キャスト凪誠士郎役での出演