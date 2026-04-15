スイムウエアブランド・Speedoとゲームシリーズ「星のカービィ」のコラボレーション第2弾となる全7アイテムが、4月15日よりGoldwin Online Storeにて先行予約販売を開始することが発表された。 【画像あり】ドット絵のカービィが至るところにデザインされた水着商品画像一覧 本コラボは、ゴールドウインが展開するSpeedoと、ハル研究所・任天堂が手がけるゲームシリーズ