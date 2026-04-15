スイムウエアブランド・Speedoとゲームシリーズ「星のカービィ」のコラボレーション第2弾となる全7アイテムが、4月15日よりGoldwin Online Storeにて先行予約販売を開始することが発表された。

【画像あり】ドット絵のカービィが至るところにデザインされた水着 商品画像一覧

本コラボは、ゴールドウインが展開するSpeedoと、ハル研究所・任天堂が手がけるゲームシリーズ「星のカービィ」によるもの。第2弾となる今回は、日々プールでトレーニングに取り組むスイマーに向けた練習用スイムウエアコレクション「TurnS（ターンズ）」カテゴリーからの展開となる。

ラインナップは、メンズボックス、レディーススーツ、レディースニースキン、ガールズスーツ、ボーイズハーフボックスの水着5型に加え、メッシュキャップとウォータープルーフポーチの小物2型を合わせた計7型。

水着には、高い耐塩素性と4WAYストレッチ性を備え、透けにくい厚みと柔らかな風合いを持つ環境配慮型素材「ENDURANCE ECO（エンデュランス・エコ）」が採用されている。

デザインにはゲーム特有のデジタルドット画によるSpeedoオリジナルのコラボグラフィックが用いられており、ゲーム中に登場するカービィのさまざまな表情がレトロゲーム風の総柄で描かれている。

先行予約販売は4月15日よりGoldwin Online Storeで開始され、4月24日からはGoldwin Online StoreおよびSpeedo取扱店舗（一部店舗を除く）にて一般発売となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）