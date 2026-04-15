米グーグル（Google）は、Windows向けの「Google」アプリの提供を開始した。 デスクトップ版のGoogleアプリでは、タスクバー上の検索ボックス、あるいはショートカットキー（Alt+Space）でWebサイトやパソコン内のファイル、Googleドライブのファイルなどを探せる。 AIモード対応で、質問するように検索すると、AIが回答を示し、その根拠となるWebサイトのURLも提示される。