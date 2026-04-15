「どうして来てくれないの？」「嫌われてしまったのかもしれない」【写真】静かに寄り添っていると、少しずつ心を開いてきた犬さん愛犬が固まったまま動かないとき、そんな不安を抱いたことはないだろうか。横浜でビビリ犬専門のトレーニングを行う山崎亜子さん（@ako.yamazaki）は、Instagramで「シャットダウン状態」にある犬の姿を投稿し、その意味をポリヴェーガル理論の視点から発信している。そこには、多くの飼い主が誤解し