◇ナ・リーグドジャース2ー1メッツ（2026年4月14日ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に勝利。1点リードの9回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）ではなく、アレックス・ベシア投手（30）が締めて連勝を飾った。8回、タッカーの執念の適時打で2−1と勝ち越すと、9回のマウンドに上がったのはディアスではなくベシアだった。ポランコ、ビシェット、アルバレスと中軸を3者連続三振と